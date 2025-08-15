Lloyds Banking Group Aktie
|FTSE 100-Entwicklung
|
15.08.2025 17:59:08
Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt schlussendlich
Am Freitag stand der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,42 Prozent im Minus bei 9 138,90 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,701 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 177,24 Punkte an der Kurstafel, nach 9 177,24 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 222,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9 129,52 Einheiten.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,475 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, stand der FTSE 100 bei 8 938,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 633,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 347,35 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,64 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 222,07 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Punkten.
Tops und Flops im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Glencore (+ 1,78 Prozent auf 3,00 GBP), BP (+ 1,78 Prozent auf 4,21 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,55 Prozent auf 216,80 GBP), Antofagasta (+ 1,24 Prozent auf 21,22 GBP) und Fresnillo (+ 1,12 Prozent auf 17,08 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Standard Chartered (-7,21 Prozent auf 13,06 GBP), Ocado Group (-2,99 Prozent auf 3,60 GBP), Frasers Group (-2,64 Prozent auf 6,82 GBP), Rolls-Royce (-2,50 Prozent auf 10,74 GBP) und 3i (-2,36 Prozent auf 39,71 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 72 328 333 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,534 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 5,52 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 9,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
