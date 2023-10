Börse Moskau in Rot: RTS liegt im Minus

Am Nachmittag legen Börsianer in Moskau eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch steht der RTS um 15:00 Uhr via MICEX 0,15 Prozent im Minus bei 1 100,71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,644 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 1 105,31 Punkte an der Kurstafel, nach 1 102,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 106,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 096,57 Punkten.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der RTS bislang ein Plus von 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der RTS bei 997,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, erreichte der RTS einen Wert von 1 038,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wies der RTS 1 090,96 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 14,29 Prozent nach oben. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 106,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Mechel (+ 2,57 Prozent auf 276,65 RUB), Surgutneftegas (+ 2,06 Prozent auf 33,50 RUB), LSR (+ 1,92 Prozent auf 744,00 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 1,62 Prozent auf 284,65 RUB) und Federal Grid (+ 1,44 Prozent auf 0,13 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil INTER RAO (-1,57 Prozent auf 4,46 RUB), LUKOIL Oil Company (-1,38 Prozent auf 7 341,50 RUB), Cherkizovo (-1,34 Prozent auf 4 154,50 RUB), Mvideo PJSC (-1,24 Prozent auf 199,70 RUB) und TATNEFT PJSC (-0,93 Prozent auf 619,70 RUB).

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67 337 800 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,461 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die RTS-Werte auf

2023 präsentiert die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Mit 49,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

