Börse Moskau: RTS schließt in der Verlustzone

Der RTS kam am Mittwoch nicht vom Fleck.

Letztendlich schloss der RTS den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 1 128,01 Punkten ab. Insgesamt kommt der RTS damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 6,221 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,403 Prozent stärker bei 1 133,16 Punkten, nach 1 128,61 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 135,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 123,62 Punkten lag.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der RTS bereits um 1,18 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 079,07 Punkten. Der RTS bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, bei 1 059,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, stand der RTS bei 1 128,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 17,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 159,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit LSR (+ 2,86 Prozent auf 668,60 RUB), Bashneft (+ 1,51 Prozent auf 2 458,50 RUB), Cherkizovo (+ 1,44 Prozent auf 3 807,00 RUB), Magnit (+ 0,84 Prozent auf 6 401,00 RUB) und Rostelecom PJSC (+ 0,62 Prozent auf 81,80 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich derweil Polymetal (-5,33 Prozent auf 487,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-3,95 Prozent auf 34 060,00 RUB), Mechel (-3,04 Prozent auf 294,22 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,17 Prozent auf 2,08 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (-1,75 Prozent auf 0,80 RUB).

Welche RTS-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 266 540 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,233 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die RTS-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie mit 49,45 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at