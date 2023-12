Börse Moskau: RTS verliert am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0,10 Prozent schwächer bei 1 126,84 Punkten. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 6,240 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,184 Prozent stärker bei 1 130,08 Punkten, nach 1 128,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 130,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 119,61 Zählern.

So entwickelt sich der RTS im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 1,28 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wies der RTS einen Wert von 1 094,37 Punkten auf. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 052,06 Punkten auf. Der RTS verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Stand von 1 125,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 17,00 Prozent nach oben. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

RTS-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Mechel (+ 3,27 Prozent auf 295,80 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,03 Prozent auf 7 276,50 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,46 Prozent auf 75,95 RUB), TATNEFT PJSC (+ 0,41 Prozent auf 641,30 RUB) und Yandex (+ 0,30 Prozent auf 2 581,80 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil Polymetal (-3,29 Prozent auf 465,00 RUB), SOLLERS (-1,93 Prozent auf 763,00 RUB), PIK (-1,87 Prozent auf 682,40 RUB), ALROSA (-1,72 Prozent auf 65,58 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-1,59 Prozent auf 2,05 RUB).

Die teuersten Konzerne im RTS

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 32 538 100 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,251 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

RTS-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

