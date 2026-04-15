Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,59 Prozent aufwärts auf 24 016,02 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,207 Prozent auf 23 688,12 Punkte an der Kurstafel, nach 23 639,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 026,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23 672,26 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 5,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 23 530,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 16 823,17 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,36 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 026,56 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), American Eagle Outfitters (+ 9,29 Prozent auf 19,42 USD), Lifetime Brands (+ 8,88 Prozent auf 8,09 USD), Taylor Devices (+ 8,23 Prozent auf 54,72 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 7,54 Prozent auf 0,28 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-6,49 Prozent auf 62,93 USD), Modine Manufacturing (-6,12 Prozent auf 238,14 USD), Nissan Motor (-5,42 Prozent auf 2,27 USD), Geron (-4,52 Prozent auf 1,69 USD) und American Superconductor (-4,33 Prozent auf 37,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 513 440 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at