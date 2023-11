Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,43 Prozent auf 16 001,39 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,578 Prozent auf 16 025,74 Punkte an der Kurstafel, nach 15 933,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 964,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 119,31 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,986 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 14 560,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 908,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11 724,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 47,31 Prozent. Bei 16 119,31 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell eBay (+ 3,09 Prozent auf 41,64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,81 Prozent auf 122,51 USD), MercadoLibre (+ 1,97 Prozent auf 1 525,00 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 146,71 USD) und Enphase Energy (+ 1,91 Prozent auf 100,20 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Autodesk (-6,90 Prozent auf 202,66 USD), Zoom Video Communications (-3,20 Prozent auf 63,83 USD), Tesla (-2,90 Prozent auf 234,21 USD), NVIDIA (-2,46 Prozent auf 487,16 USD) und Atlassian A (-2,44 Prozent auf 180,55 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 909 167 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,727 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Mit 9,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at