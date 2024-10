Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,64 Prozent auf 20 194,44 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,651 Prozent auf 20 197,62 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 20 234,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 116,88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,424 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 944,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 032,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 745,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 22,07 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 20,82 Prozent auf 258,13 USD), Align Technology (+ 5,58 Prozent auf 219,24 USD), T-Mobile US (+ 5,19 Prozent auf 232,41 USD), Enphase Energy (+ 4,55 Prozent auf 82,04 USD) und DexCom (+ 2,79 Prozent auf 74,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Keurig Dr Pepper (-4,99 Prozent auf 34,87 USD), Honeywell (-4,49 Prozent auf 210,44 USD), Workday A (-1,90 Prozent auf 237,45 USD), CSX (-1,79 Prozent auf 32,99 USD) und Arm (-1,78 Prozent auf 139,88 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 28 589 268 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,326 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

