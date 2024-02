Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Freitagmittag leichter

Heute agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,06 Prozent auf 16 032,32 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,332 Prozent stärker bei 16 094,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 041,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 134,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 954,50 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 425,94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 265,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 11 590,40 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,58 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 134,22 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 61,40 Prozent auf 3,68 USD), Arundel (+ 14,50 Prozent auf 0,15 CHF), Donegal Group B (+ 10,91) Prozent auf 14,64 USD), Lifetime Brands (+ 9,12 Prozent auf 9,93 USD) und American Software A (+ 7,67 Prozent auf 11,09 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Cutera (-8,71 Prozent auf 2,41 USD), BE Semiconductor Industries (-7,56 Prozent auf 165,57 USD), Innodata (-7,19 Prozent auf 7,87 USD), Universal Display (-7,02 Prozent auf 174,00 USD) und Atrion (-6,26 Prozent auf 340,17 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 744 784 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,759 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 69,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

