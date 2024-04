Börse New York: NASDAQ 100 klettert nachmittags

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,38 Prozent stärker bei 18 259,42 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,408 Prozent auf 18 085,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 011,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 17 998,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 259,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,711 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 951,69 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 16 820,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 964,15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Bei 18 464,70 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 4,31 Prozent auf 1 379,36 USD), Atlassian A (+ 4,15 Prozent auf 213,23 USD), NVIDIA (+ 3,18 Prozent auf 898,04 USD), Datadog A (+ 3,03 Prozent auf 129,63 USD) und Apple (+ 2,92 Prozent auf 172,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Fastenal (-6,03 Prozent auf 70,23 USD), Lucid (-2,26 Prozent auf 2,59 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,73 Prozent auf 920,00 USD), Marvell Technology (-1,71 Prozent auf 70,21 USD) und eBay (-0,91 Prozent auf 51,98 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 891 363 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,953 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at