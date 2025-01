Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,45 Prozent leichter bei 44 678,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,067 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,743 Prozent auf 44 548,69 Punkte an der Kurstafel, nach 44 882,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 45 054,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44 613,70 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,20 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 42 544,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 763,46 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, einen Stand von 38 150,30 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,39 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 41 844,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,82 Prozent auf 238,91 USD), Amgen (+ 0,56 Prozent auf 285,60 USD), Microsoft (+ 0,49 Prozent auf 417,01 USD), Cisco (+ 0,36 Prozent auf 60,69 USD) und Visa (+ 0,25 Prozent auf 343,91 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-3,74 Prozent auf 150,48 USD), Sherwin-Williams (-1,56 Prozent auf 359,86 USD), Travelers (-1,30 Prozent auf 245,86 USD), IBM (-1,20 Prozent auf 255,18 USD) und Procter Gamble (-0,84 Prozent auf 166,01 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30 147 762 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at