LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Index im Fokus
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19.08.2026 17:58:54
Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben
Schlussendlich schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8 501,91 Punkten ab. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,490 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 8 523,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,36 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 501,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 558,22 Einheiten.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 8 338,81 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7 981,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 979,08 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 155 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 219,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
18.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
18.08.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,30
|-0,17%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|19,21
|0,21%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|449,15
|-1,55%
|Renault S.A.
|28,84
|-0,14%
|Stellantis
|4,52
|-2,52%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 483,73
|-0,21%