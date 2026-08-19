LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Index im Fokus 19.08.2026 17:58:54

Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Der CAC 40 zeigte sich heute wenig verändert.

Schlussendlich schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8 501,91 Punkten ab. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,490 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,163 Prozent auf 8 523,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 501,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 558,22 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 8 338,81 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7 981,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 979,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 155 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 219,385 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Airbus SE 207,30 -0,17% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 19,21 0,21% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 449,15 -1,55% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,84 -0,14% Renault S.A.
Stellantis 4,52 -2,52% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 483,73 -0,21%

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