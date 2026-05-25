Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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25.05.2026 17:58:01
Börse Paris: CAC 40 notiert schlussendlich im Plus
Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,76 Prozent stärker bei 8 258,26 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,379 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,859 Prozent auf 8 185,44 Punkte an der Kurstafel, nach 8 115,75 Punkten am Vortag.
Bei 8 183,71 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 280,98 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 8 157,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 559,07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 7 734,40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,769 Prozent aufwärts. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 222 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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