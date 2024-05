Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,61 Prozent tiefer bei 8 092,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,546 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,158 Prozent schwächer bei 8 128,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 141,46 Punkten am Vortag.

Bei 8 078,50 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 128,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,06 Prozent abwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 22.04.2024, einen Stand von 8 040,36 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 22.02.2024, mit 7 911,60 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 478,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,45 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Sanofi-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 3 935 644 Aktien gehandelt. Mit 387,686 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at