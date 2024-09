Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Blicke der Anleger richteten sich diese Woche in die USA. Dort fand am Mittwoch Abend die mit Spannung erwartete Fed-Sitzung statt. Wie erwartet senkten die US-Währungshüter ihre Leitzinsen um 0,5 %. Fed-Chef Jerome Powell betonte dabei aber auch, dass damit lediglich der vorhandene Spielraum genutzt wurde und solche Schritte keine dauerhafte Richtung seien, dennoch plant die Fed bis zum Jahresende weitere Senkungen von insgesamt 0,5 %. In Deutschland trübt sich derweil die Konjunkturstimmung weiter ein. Der Stimmungsindikator ZEW-Index sank um 15,6 Punkte auf 3,6 Punkte, während Analysten nur einen Rückgang auf 17 Punkte erwartet hatten. Der Euro-Bund-Future gibt im Wochenvergleich rund einen Punkt auf 134,24 Punkte nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt leicht von 2,1265 % auf 2,193 %. Auch die 30-jährige Bundesanleihe rentiert mit 2,47 % etwas höher.

Anlegertrends

KfW zahlt 3,875 % p.a.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) emittiert eine Anleihe (WKN A38J4C) im Volumen von 750 Millionen Britischen Pfund. Der jährliche Kupon beträgt 3,875 %. Die erste Zinszahlung erhalten Anleger am 28.10.2024. Die Anleihe wird am 28.10.2027 fällig. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit belaufen sich auf jeweils 1.000 Nominale. Fitch vergibt ein AAA Rating.

Nordic Investment Bank nimmt 750 Mio. Euro auf

Die Nordic Investment Bank nimmt über eine Anleihe (WKN A3L3BY) 750 Millionen Euro auf. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 2,375 %, die erste Zinszahlung erfolgt am 11.09.2025. Das Fälligkeitsdatum ist der 11.09.2029. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit sind jeweils 1.000 Nominale. S&P vergibt ein AAA Rating.

Coop begibt CHF-Anleihe

Der Schweizer Großhandelskonzern Coop emittiert eine Anleihe (WKN A3L3J7) im Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken. Bis zur Fälligkeit am 27.09.2030 erhalten Anleger einen jährlichen Kupon von 1,35 %, erstmals wird dieser am 27.09.2025 ausgezahlt. Die Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen handelbar. Ein aktuelles Rating ist nicht verfügbar.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)