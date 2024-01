Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf MTU (WKN ME2LQG)

Der Aktie des Triebwerk-Herstellers MTU ist der Start in das neue Handelsjahr geglückt. Mit einem Plus von ca. 2,5 % setzen die Papiere der Münchener ihre im Herbst begonnene Aufwärtstendenz auch in 2024 fort. Rückenwind kommt von Barclays Capital, deren Analysten ihr Kursziel von 196 auf 211 Euro anhoben. Aktuell kostet ein Anteilsschein 200,70 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf MTU wird an der Euwax heute stark nachgefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Henkel Vz. (WKN VM74P9)

Auf der Watchlist der Anleger scheint die Henkel-Aktie als Basiswert heute weit oben zu stehen. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Konsumgüter-Konzern wird rege gekauft. Zuletzt wurde bekannt, dass mit Wolfgang König ein Vorstandsmitglied der Düsseldorfer sein Aktiendepot um 1.810 Aktien aufstockte, nachdem er bereits im November 1.885 Anteile hinzukaufte. Aktuell kostet eine Henkel-Aktie 73,64 Euro und damit 0,3 % mehr als am Vortag.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin (VM6ES5)

Der Bitcoin steht diese Woche im Anleger-Fokus. Gestern sorgte eine Falschmeldung auf X für einen kräftigen Anstieg der Kryptowährung bis auf 47.000 USD. Die Meldung, dass die lange erwartete Zulassung eines Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC nun erfolgt sei, entpuppte sich allerdings als Hackerangriff auf den X-Account der SEC. Der Bitcoin-Kurs gab in der Folge wieder nach und notiert derzeit bei 45.660 US-Dollar. Ein Knock-out-Call auf den Bitcoin wird überwiegend verkauft.

Euwax Sentiment Index

Vor den für morgen erwarteten US-Inflationsdaten gehen die Anleger in Wartestellung, der DAX tritt heute mehr oder weniger auf der Stelle. Am Mittag stehen 16.700 Punkte und somit ein leichtes Plus von 0,1 % auf der Kurstafel. Auch das Euwax Sentiment zeigt keine eindeutige Richtung an und pendelt mit +6 Punkten um die Null-Linie.

Börse Stuttgart auf Youtube

Der Weltraum - Börsen-Megatrend der Zukunft?

Tauchen Sie mit uns ein in den Weltraum! In diesem Video erkunden wir die Zukunft des Weltraums und diskutieren über aufkommende Megatrends. AstroTim, bekannt als Weltraumjournalist und YouTuber, gibt Einblicke in die Weltraumwirtschaft. Wir sprechen über das boomende Geschäft der Weltraumindustrie, insbesondere im Bereich der Satellitentechnologie, die die Art und Weise verändert, wie die Welt mit dem Internet verbunden ist. Weitere Themen sind Technologien wie Weltraumroboter, Weltraumtourismus mit Unternehmen wie Axiom Space, die Möglichkeiten des Minings auf Asteroiden oder sogar auf dem Mond und ein Blick auf die globalen Entwicklungen im Raumfahrtsektor. Steigende Rohstoffpreise auf der Erde könnten es wirtschaftlich sinnvoll machen, Raketen in den Weltraum zu schicken, um dort größere Mengen abzubauen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8gU8de07JHA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)