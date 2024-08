Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call auf Nvidia (WKN MG5MUR)

Nvidia wird nachbörslich in den USA seine Quartalsergebnisse vorlegen und damit den vorläufigen Schlusspunkt für einen turbulenten Börsenmonat bilden. Die Erwartungen sind hoch: Während die Konsenserwartungen einen Umsatz von 28,7 Milliarden US-Dollar gegenüber 13,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erwarten, gehen viele Analysten davon aus, dass Nvidia am Ende einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar oder mehr erzielen wird. In Stuttgart positionieren sich Derivateanleger mit einem Discount-Call, der rege gekauft wird.

2. Discount-Put auf DAX (WKN ME21G4)

Der DAX steigt über 18.800 Punkte und hat das Rekordhoch damit in greifbarer Nähe. In Stuttgart verabschieden Anleger Absicherungen aus ihren Depots. Ein Discount-Put wird verkauft.

3. K.O-Put auf Siemens Health (WKN UH5XX3)

Kurzfristige mit positivem Momentum liegt Siemens Health unter den DAX-Gewinnern. Wie die Financial Times am Wochenende berichtete, wird das Unternehmen vom Pharmakonzern Novartis einen Teil des Geschäfts mit radioaktiven Chemikalien für die Krebsdiagnostik kaufen.Die Analysten von Morningstar nehmen die Aktie in die Beobachtung auf und versehen die Aktie einem Wide Moat-Rating und einer Fair Value-Schätzung von?61 pro Aktie. Auf dem aktuellen Niveau erscheint die Aktien moderat unterbewertet, schreiben die Analysten. In Stuttgart verkauft man einem K.O-Put mit dem zuvor auf fallende Kurse spekuliert wurde.

Euwax Sentiment Index

Der DAX notiert am Mittag in der Spitze über 18.850 Punkten und damit mit einem der höchsten Niveaus seiner Geschichte. In Stuttgart wurde die Eröffnung im Sentiment verhalten gekauft, am Mittag kippt die Stimmung aber deutlich in den negativen Bereich. Mit -50 setzt man stark auf fallende Kurse.

Börse Stuttgart auf Youtube

StaRUG: Rettung für Unternehmen oder Gefahr für Aktionäre? Chancen und Herausforderungen!

Darum geht's im Video: In diesem Video tauchen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) in das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ein und beleuchten die Konsequenzen dieses Gesetzes für Unternehmen und Aktionäre in Deutschland. Ursprünglich konzipiert, um Firmen vor der Insolvenz zu schützen und Arbeitsplätze zu sichern, birgt das StaRUG auch mögliche Gefahren - insbesondere für Kleinaktionäre.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)