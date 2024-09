Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MG39G6)

Die Aktien von Rüstungsunternehmen sind am Dienstag nach einem Bloomberg-Bericht über Überlegungen hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine unter Druck geraten. Einige der ukrainischen Verbündeten hätten begonnen, darüber zu sprechen, wie der Kampf gegen die russische Invasion enden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Rheinmetall-Aktie kam dadurch unter Druck und verlor im gestrigen Handelsverlauf rund 5 %. Heute zeigt die Aktie ein moderates Plus von 0,37 % und steht aktuell bei 484,90 Euro. Der Rücksetzer wird genutzt, um in einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall einzusteigen.

2. Call-Optionsschein auf Nestlé (WKN MG2LPQ)

Ende August gab Nestlé überraschend einen Wechsel auf dem Chefsessel bekannt. Bereits Anfang September übernahm Laurent Freixe den CEO-Posten von seinem Vorgänger Mark Schneider. Zweifel an der Unternehmenspolitik dürften das Ausscheiden Schneiders verursacht haben. Das Fehlschlagen der Strategie spiegelt sich im Aktienkurs wider. Seit Anfang 2022 hat der Anteilsschein mehr als 30 % eingebüßt und ist damit im Vergleich zu den Konkurrenten Danone und Unilever klar im Hintertreffen. Weitere schlechte Nachrichten kommen seitens der Analysten: Morgan Stanley stuft die Schweizer von "Equalweight" auf "Underweight" herab. Heute verlieren die Papiere des Lebensmittel-Konzerns rund 0,6 % und kosten aktuell 85,96 CHF. Stuttgarter Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Nestlé.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MG5FLB)

Vor der Sitzung der US-Notenbank am Abend ziehen sich die Anleger zurück. Der DAX bewegt sich zu Handelsbeginn kaum und tritt auf der Stelle. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die Fed am Abend halten sich die Investoren bedeckt und gehen kein Risiko ein. Zudem hatten die Kurse an der Wall Street gestern im späten Handel nachgegeben, was auch den deutschen Leitindex bremst. "Ein behutsames Vorgehen der Fed und die Aussicht auf weitergehende Zinssenkungen würde sich auf die Stimmung der Anleger vermutlich günstig auswirken", so die Fachleute. Ein großer Zinsschritt hingegen könnte Konjunktursorgen schüren und bei einigen Investoren für Verstimmung sorgen. Am technischen Bild des DAX habe sich indes wenig verändert. Für den DAX steht derzeit ein Minus von 0,1 % bei 18.707 Punkten auf der Kurstafel. In Stuttgart werden Knock-out-Calls auf den DAX rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Anleger warten gespannt auf die Fed-Sitzung am Abend. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet eine Zinssenkung von 0,5 %. Im Vorfeld wird das Risiko jedoch gescheut, der DAX notiert bei 18.707 Punkten um 0,1 % tiefer als am Vortag. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment zeigt derweil -11 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Krypto und US-Wahlkampf: Was Trump & Co. für den Kryptomarkt bedeuten

In diesem neuen Video mit Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) dreht sich alles um die Verknüpfung von Kryptowährungen und dem US-Wahlkampf. Die beiden diskutieren darüber, wie tief die Kryptoinvestitionen der Amerikaner wirklich gehen und welche überraschenden Aussagen Donald Trump zu Krypto gemacht hat. Ebenso beleuchten sie die unterschiedlichen Ansichten von Demokraten und Republikanern zu digitalen Währungen und hinterfragen, wie stark politische Entscheidungen tatsächlich den Kryptomarkt beeinflussen können. Außerdem werfen Sven Wagenknecht und Richy einen Blick auf die Zukunft von Ethereum und Solana als führende Layer-1-Blockchains und analysieren, wie sich politische Entscheidungen in den USA auf den Kryptomarkt in anderen Ländern auswirken könnten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=c9OWwPL5WP8

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)