Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN ME5112)

Die Deutsche Telekom bringt als neuer Akteur den Funkstandard 5G Standalone für Privatkunden auf den Markt und reiht sich damit neben O2 und Vodafone ein. Zuvor war diese exklusive Technologie nur selektiven Firmenkunden zugänglich. Mit einem Fokus auf eine Gaming-Zusatzfunktion ist das Angebot bis Ende April 2025 kostenlos nutzbar. Diese Erweiterung erlaubt es Nutzern, Spiele auf einer Plattform flexibel über das Telefonnetz zu spielen. Die Aktien der Telekom zeigen eine kontinuierliche Kurssteigerung und gewinnen um 0,2 % auf 28,25 Euro. Stuttgarter Anleger investieren in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom, um von einer möglichen Fortführung der Aufwärtsbewegung zu profitieren.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Pfizer (WKN VC5WQB)

Pfizer plant, am 29.10.2024 seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal vorzustellen. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 0,589 US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von -0,420 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz wird auf 14,74 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einer Steigerung von 11,36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Pfizer-Aktie stieg in den letzten Tagen um 1,4 % auf 29,67 US-Dollar. Anleger kaufen an der Euwax einen Discount-Call-Optionsschein auf Pfizer in Erwartung weiterer Kursgewinne.

3. Knock-out-Call auf BYD (WKN HS8PEX)

BYD enthüllt ambitionierte Pläne für den mexikanischen Markt mit dem Ziel von 100.000 verkauften Elektrofahrzeugen bis 2025, ein bedeutender Anstieg von 50.000 Einheiten in 2024. Im Rahmen dieser Expansionsstrategie plant der führende chinesische Elektrofahrzeughersteller die Errichtung einer Fabrik in Mexiko, um die Produktion zu erhöhen und Importe zu verringern. Trotz der Herausforderungen durch Zölle des mexikanischen Marktes auf chinesische Autos bleibt BYD optimistisch. Die Aktien des Unternehmens erholten sich nach Kursrücksetzern und stiegen heute um 0,75 % auf 32,58 Euro. Ein Knock-out-Call auf BYD erfreut sich reger Nachfrage.

Euwax Sentiment Index

Am Tag der EZB-Zinsentscheidung startet der DAX mit Gewinnen, beflügelt durch positive Unternehmensnachrichten und liegt bei 19.553 Punkten, ein Plus von 0,62 %. Der Euwax Sentiment zeigt +15 Punkte, was auf eine optimistische Anlegerstimmung schließen lässt.

China: Wie nachhaltig ist die Kursparty? | Börse Stuttgart | NIO | BYD | Alibaba | Tencent | JD.com

Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) über die überraschende Kursentwicklung der chinesischen Aktien. Trotz struktureller Herausforderungen, wie dem demographischen Wandel und einem schwächelnden Immobiliensektor, haben die Märkte in China zuletzt einen unerwarteten Aufschwung erlebt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ICekBkUjTW0&ab_channel=B%C3%B6rseStuttgart

