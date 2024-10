Börse Stuttgart-News: Euwax Trends

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf TSMC (WKN MJ3DQA)

TSMC hat am 17.10.2024 seine Geschäftsergebnisse für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal publiziert. Der Chip-Riese erzielte dabei einen Umsatz von 23,50 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung von 36,27 % im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Die TSMC-Aktie reagierte mit einem Kurssprung um knapp 14 % und erreichte ein neues Allzeithoch von 212,57 US-Dollar. Jedoch führten in der Folge Gewinnmitnahmen zu einem Rückgang auf 198,48 US-Dollar. An der Euwax wird der Rücksetzer genutzt, um einen Discount-Call-Optionsschein auf TSMC stark nachzufragen.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf (WKN DQ0D67)

Die Beiersdorf-Aktie musste in dieser Woche einen Rückgang von rund 4 % hinnehmen und notiert aktuell bei 127,05 Euro. Ein positiver Analystenkommentar von Warburg Research, der die Einstufung auf "Buy" bei einem Kursziel von 180 Euro belässt, ändert nichts am aktuellen Abwärtstrend. Das Analysehaus ist optimistisch, dass der Konsumgüterkonzern das obere Ende der Jahreszielspanne erreicht. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Trendumkehr und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Beiersdorf.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN JT9MA9)

Der DAX zeigt sich nach einem verhaltenen Wochenstart heute unverändert und notiert gegen Mittag bei 19.430 Zählern. Fehlende Impulse der Berichtssaison sorgen laut Marktbeobachtern derzeit für Zurückhaltung. Die jüngste Schwächephase wird als Atempause gesehen, bevor ein möglicher Angriff auf die 20.000er-Marke gestartet werden könnte, so die Einschätzung der HSBC. Der Aufwärtstrend des DAX bleibt laut den Experten intakt, ein Knock-out-Call auf den Index wird rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

In einem eher ruhigen Marktumfeld tritt der DAX heute auf der Stelle und notiert zur Mittagszeit bei 19.430 Punkten unverändert zum Vortag. Die Quartalsberichtssaison liefert bislang wenige Impulse, wodurch sich die Stimmung leicht eintrübt und der Euwax Sentiment bei -18 Punkten notiert.

Börse Stuttgart auf Youtube

Anleihen-Update: Autobauer im Krisenmodus - doch Daimler, BMW, VW-Anleger bleiben cool?

Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Jens Furkert (Börse Stuttgart) über die aktuellen Entwicklungen und Trends im Anleihenmarkt. Sie verraten, warum 2024 für Anleger am Anleihenmarkt ein gutes Jahr war, auf welche Zinssenkungen sich der Markt vorbereitet und weshalb die Autokrise den Anleihen-Markt kaum tangiert.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)