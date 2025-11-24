Börse Wien: Das macht der ATX am Montagmittag

Am Montag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,30 Prozent fester bei 4 851,32 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 140,943 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,144 Prozent stärker bei 4 796,09 Punkten in den Handel, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 796,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 892,14 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 4 786,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, mit 3 532,66 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 32,67 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 6,31 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (+ 5,02 Prozent auf 28,88 EUR), STRABAG SE (+ 4,26 Prozent auf 75,90 EUR), voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 35,32 EUR) und Raiffeisen (+ 3,03 Prozent auf 34,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,86 Prozent auf 45,85 EUR), UNIQA Insurance (-0,43 Prozent auf 13,86 EUR), DO (-0,33 Prozent auf 179,40 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 62,25 EUR) und Andritz (+ 0,33 Prozent auf 61,55 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 323 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

