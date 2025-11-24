ATX
|
4 845,31
|
56,14
|
1,17 %
|Kursverlauf
|
24.11.2025 12:26:40
Börse Wien: Das macht der ATX am Montagmittag
Am Montag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,30 Prozent fester bei 4 851,32 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 140,943 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,144 Prozent stärker bei 4 796,09 Punkten in den Handel, nach 4 789,17 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 796,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 892,14 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 4 786,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, mit 3 532,66 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 32,67 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 6,31 Prozent auf 28,65 EUR), Wienerberger (+ 5,02 Prozent auf 28,88 EUR), STRABAG SE (+ 4,26 Prozent auf 75,90 EUR), voestalpine (+ 3,03 Prozent auf 35,32 EUR) und Raiffeisen (+ 3,03 Prozent auf 34,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Vienna Insurance (-0,86 Prozent auf 45,85 EUR), UNIQA Insurance (-0,43 Prozent auf 13,86 EUR), DO (-0,33 Prozent auf 179,40 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 62,25 EUR) und Andritz (+ 0,33 Prozent auf 61,55 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 323 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 844,81
|1,16%