Börse Wien in Grün: ATX auf grünem Terrain
Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 5 179,96 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 151,478 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 173,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,28 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 170,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 194,01 Punkten lag.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 820,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 578,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der ATX 3 589,88 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 41,65 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 200,59 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,15 Prozent auf 65,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,44 Prozent auf 15,54 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 46,66 EUR), EVN (+ 0,93 Prozent auf 27,00 EUR) und Verbund (+ 0,90 Prozent auf 61,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), Raiffeisen (-1,80 Prozent auf 37,06 EUR), STRABAG SE (-1,75 Prozent auf 78,40 EUR), Wienerberger (-0,90 Prozent auf 30,84 EUR) und PORR (-0,81 Prozent auf 30,65 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Vienna Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 123 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2025 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
