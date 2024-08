Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag mit Zuschlägen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,84 Prozent höher bei 1 843,49 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent schwächer bei 1 827,98 Punkten, nach 1 828,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 843,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 826,97 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, notierte der ATX Prime bei 1 846,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.05.2024, den Wert von 1 884,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 570,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,55 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 3,31 Prozent auf 5,00 EUR), PORR (+ 2,35 Prozent auf 13,92 EUR), UBM Development (+ 1,97 Prozent auf 20,70 EUR), DO (+ 1,63 Prozent auf 149,60 EUR) und Andritz (+ 1,57 Prozent auf 58,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Flughafen Wien (-3,70 Prozent auf 52,00 EUR), Addiko Bank (-1,61 Prozent auf 18,35 EUR), Lenzing (-1,56 Prozent auf 31,60 EUR), STRABAG SE (-0,78 Prozent auf 38,30 EUR) und Rosenbauer (-0,71 Prozent auf 42,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 211 774 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,734 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent bei der OMV-Aktie an.

