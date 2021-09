Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Marinomed von 168,7 auf 155,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von der Analystin Vladimira Urbankova dabei bestätigt.

In das Bewertungsmodell seien die Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 eingeflossen, kommentierte Urbankova. Auch die jüngsten F&E-Neuigkeiten seien bei der Neubewertung ein wichtiger Punkt gewesen. Die Aktien werde auf einem attraktiven Kursniveau gehandelt, welches einen günstigen Einstieg böte, resümierte die Analystin.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten minus 5,85 Euro für 2021, sowie minus 4,48 Euro für 2022. Dividenden werden für diese beiden Jahre keine erwartet.

Am Dienstag im Eröffnungshandel notierten die Marinomed-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,29 Prozent bei 118,00 Euro.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

