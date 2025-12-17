Börse Wien in Grün: ATX zeigt sich zum Start fester

Am Mittwoch notiert der ATX um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,27 Prozent fester bei 5 187,03 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 151,478 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5 173,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 192,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 173,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 820,59 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Stand von 4 578,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, stand der ATX bei 3 589,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 41,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 200,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 2,24 Prozent auf 64,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 15,48 EUR), voestalpine (+ 0,83 Prozent auf 38,88 EUR), CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 23,06 EUR) und EVN (+ 0,75 Prozent auf 26,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 29,90 EUR), PORR (-0,32 Prozent auf 30,80 EUR), DO (-0,30 Prozent auf 196,40 EUR), Lenzing (-0,22 Prozent auf 22,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,20 Prozent auf 98,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35 215 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at