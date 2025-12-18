Börse Wien: So steht der ATX aktuell

Der ATX zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent auf 5 147,47 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 151,569 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 5 177,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 177,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 131,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 177,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,854 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 716,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, notierte der ATX bei 4 635,87 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 3 602,14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 40,77 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 200,59 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,48 Prozent auf 27,40 EUR), PORR (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), OMV (+ 0,43) Prozent auf 46,50 EUR), BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 121,60 EUR) und Verbund (-0,08 Prozent auf 61,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-3,31 Prozent auf 64,30 EUR), voestalpine (-2,39 Prozent auf 37,56 EUR), Raiffeisen (-2,15 Prozent auf 36,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,68 Prozent auf 15,24 EUR) und AT S (AT&S) (-1,18 Prozent auf 29,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 115 456 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,48 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

