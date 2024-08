Börse Zürich in Grün: Letztendlich Gewinne im SPI

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 16 399,07 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,505 Prozent auf 16 262,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 345,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 406,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 262,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 16 301,82 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 15 981,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der SPI noch bei 14 455,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,55 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 15,51 Prozent auf 0,35 CHF), ASMALLWORLD (+ 9,02 Prozent auf 1,45 CHF), GAM (+ 8,84 Prozent auf 0,16 CHF), Idorsia (+ 6,87 Prozent auf 2,27 CHF) und Ascom (+ 4,11 Prozent auf 5,82 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Meyer Burger Technology (-9,02 Prozent auf 4,09 CHF), HOCHDORF (-8,65 Prozent auf 5,70 CHF), Evolva (-8,09 Prozent auf 0,86 CHF), Curatis (-6,72 Prozent auf 5,00 CHF) und SHL Telemedicine (-5,54 Prozent auf 2,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 5 745 143 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,844 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at