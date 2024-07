Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen nachmittags zu

Um 15:42 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 1 962,06 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,117 Prozent stärker bei 1 958,75 Punkten, nach 1 956,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 962,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 956,09 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,557 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 972,77 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 1 885,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, notierte der SLI bei 1 713,27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,26 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 1,48 Prozent auf 65,00 CHF), Swisscom (+ 1,45 Prozent auf 523,00 CHF), Partners Group (+ 1,24 Prozent auf 1 220,50 CHF), Swiss Life (+ 1,08 Prozent auf 676,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,90 Prozent auf 258,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-1,62 Prozent auf 83,64 CHF), Givaudan (-0,85 Prozent auf 4 335,00 CHF), Alcon (-0,75 Prozent auf 79,52 CHF), Straumann (-0,72 Prozent auf 116,90 CHF) und Lindt (-0,64 Prozent auf 10 880,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 008 413 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,831 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

