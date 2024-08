Börse Zürich in Grün: SLI bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Zum Handelsschluss gewann der SLI im SIX-Handel 0,38 Prozent auf 1 918,78 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,494 Prozent auf 1 920,99 Punkte an der Kurstafel, nach 1 911,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 928,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 911,91 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,42 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, einen Stand von 1 956,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, notierte der SLI bei 1 895,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 751,29 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,40 Prozent auf 35,77 CHF), Straumann (+ 1,46 Prozent auf 111,50 CHF), Givaudan (+ 0,99 Prozent auf 4 184,00 CHF), Alcon (+ 0,98 Prozent auf 80,46 CHF) und Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 47,27 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-1,86 Prozent auf 1,00 CHF), Lindt (-1,08 Prozent auf 11 030,00 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 555,00 CHF), SGS SA (-0,24 Prozent auf 91,78 CHF) und Nestlé (-0,16 Prozent auf 89,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 089 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,524 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

