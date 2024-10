Börse Zürich in Grün: SLI in Grün

Der Handel in Zürich verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,08 Prozent höher bei 1 970,44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 964,62 Zählern und damit 0,218 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 968,92 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 974,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 961,00 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der SLI einen Wert von 1 968,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, wies der SLI 1 961,68 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, bewegte sich der SLI bei 1 680,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,73 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 2,07 Prozent auf 184,50 CHF), Adecco SA (+ 2,02 Prozent auf 28,32 CHF), Sandoz (+ 1,92 Prozent auf 35,54 CHF), Temenos (+ 1,44 Prozent auf 59,80 CHF) und UBS (+ 1,18 Prozent auf 26,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Givaudan (-1,47 Prozent auf 4 439,00 CHF), SGS SA (-1,03 Prozent auf 94,34 CHF), Lonza (-0,83 Prozent auf 528,00 CHF), Geberit (-0,60 Prozent auf 532,60 CHF) und Alcon (-0,60 Prozent auf 83,48 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 657 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 232,981 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,67 Prozent gelockt.

