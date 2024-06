Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu

Der SMI macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,23 Prozent auf 12 028,12 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,537 Prozent fester bei 12 065,32 Punkten in den Handel, nach 12 000,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 012,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 086,27 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 03.05.2024, den Wert von 11 272,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der SMI mit 11 493,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der SMI einen Wert von 11 443,35 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,68 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 086,27 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 1,52 Prozent auf 79,98 CHF), Roche (+ 0,65 Prozent auf 232,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 49,72 CHF), Geberit (+ 0,62 Prozent auf 553,80 CHF) und Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 96,04 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-1,51 Prozent auf 4 173,00 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 88,64 CHF), Partners Group (-0,70 Prozent auf 1 197,50 CHF), Sonova (-0,32 Prozent auf 283,90 CHF) und Novartis (-0,28 Prozent auf 92,91 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 618 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at