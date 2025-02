NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie des Pharmaunternehmens im laufenden Jahr sei abhängig davon, ab wann Generika für den Blockbuster Entresto in den USA zugelassen würden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier hatte Novartis im Januar in einem Rechtsstreit einen Sieg errungen, da das Patent für das Herzmittel vom US-Berufungsgericht bestätigt worden war. Längerfristig, so schrieb Vosser, seien jedoch die Pipeline-Erfolge wesentlich./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 20:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.