NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 98 Franken auf "Neutral" belassen. Die Schweizer holten den auslinzisierten Antikörper Abelacimab in der späten klinischen Testphase wieder zurück ins Haus, schrieb Analyst James Quigley am Dienstagmorgen. Die Erfahrungen mit Gerinnungshemmern am Factor-IV-Enzym seien allgemein durchwachsen. Quigley erinnerte an zwei Misserfolge von Bayer. Novartis ziele mit dem Deal auf Nischengruppen von Hochrisiko-Patienten mit Vorhofflimmern ab. Mit Studiendaten Ende 2026 und Anfang 2027 zu rechnen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 08:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



