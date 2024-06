Börse Zürich in Grün: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Wenig Veränderung war am fünften Tag der Woche in Zürich zu beobachten.

Am Freitag ging der SMI nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 12 254,76 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,397 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 12 249,72 Punkte an der Kurstafel, nach 12 241,25 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 295,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 209,47 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 11 512,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 575,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der SMI bei 11 348,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,89 Prozent auf 242,60 CHF), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 113,65 CHF), Holcim (+ 0,38 Prozent auf 79,98 CHF) und Alcon (+ 0,27 Prozent auf 82,16 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-1,60 Prozent auf 1 165,00 CHF), Lonza (-1,22 Prozent auf 500,20 CHF), Sika (-0,95 Prozent auf 270,90 CHF), Geberit (-0,94 Prozent auf 550,80 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 503,50 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 297 449 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,233 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

