Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags in Grün

Der SMI befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent auf 12 103,12 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,379 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,082 Prozent auf 11 996,32 Punkte an der Kurstafel, nach 12 006,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 11 980,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 111,00 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 12 254,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, lag der SMI noch bei 11 547,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 10 874,90 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,35 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 2,37 Prozent auf 109,95 CHF), Holcim (+ 2,19 Prozent auf 82,10 CHF), Swiss Life (+ 2,03 Prozent auf 672,80 CHF), Givaudan (+ 1,57 Prozent auf 4 324,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,21 Prozent auf 476,70 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-1,97 Prozent auf 258,90 CHF), Partners Group (-0,33 Prozent auf 1 213,00 CHF), Logitech (-0,24 Prozent auf 84,40 CHF), Richemont (+ 0,00 Prozent auf 139,80 CHF) und Roche (+ 0,29 Prozent auf 244,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 028 666 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 245,773 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,23 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

