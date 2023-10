Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in der Gewinnzone

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Schlussendlich sprang der SMI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 10 963,50 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,227 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,309 Prozent auf 10 951,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 917,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 10 948,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 044,82 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,249 Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 106,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 170,51 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2022, den Wert von 10 126,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 0,138 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. 10 395,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,91 Prozent auf 112,00 CHF), Geberit (+ 1,39 Prozent auf 459,00 CHF), Sonova (+ 1,16 Prozent auf 217,70 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 571,60 CHF) und Partners Group (+ 1,07 Prozent auf 1 034,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-0,72 Prozent auf 94,32 CHF), Alcon (-0,64 Prozent auf 70,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 32,80 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 420,10 CHF) und Holcim (+ 0,03 Prozent auf 58,78 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 120 405 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 278,005 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

