Börse Zürich in Grün: So performt der SPI aktuell

Derzeit agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 12:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 14 909,01 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,884 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 14 904,37 Punkte an der Kurstafel, nach 14 897,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 888,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 945,69 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 18.03.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 259,42 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 18.01.2024, den Wert von 14 568,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der SPI 14 908,03 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 480,85 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Adval Tech (+ 8,70 Prozent auf 100,00 CHF), Arbonia (+ 6,86 Prozent auf 12,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,30 Prozent auf 43,93 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,90 Prozent auf 4,79 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,52 Prozent auf 7,94 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Spexis (-8,03 Prozent auf 0,06 CHF), DocMorris (-7,63 Prozent auf 85,95 CHF), Leonteq (-6,56 Prozent auf 23,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,21 Prozent auf 6,80 CHF) und Komax (-5,09 Prozent auf 164,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 149 550 109 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,577 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at