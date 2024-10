Börse Zürich in Grün: SPI beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 16 192,61 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,166 Prozent höher bei 16 190,16 Punkten, nach 16 163,27 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 255,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 190,16 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,08 Prozent abwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.09.2024, den Wert von 16 035,28 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 16 212,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, erreichte der SPI einen Wert von 13 603,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,14 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit DocMorris (+ 12,43 Prozent auf 34,92 CHF), Curatis (+ 11,63 Prozent auf 9,60 CHF), Molecular Partners (+ 9,09 Prozent auf 5,52 CHF), Relief Therapeutics (+ 5,67 Prozent auf 5,96 CHF) und Peach Property Group (+ 5,14 Prozent auf 9,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-56,43 Prozent auf 0,04 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-9,50 Prozent auf 12,00 CHF), Evolva (-9,09 Prozent auf 0,80 CHF), Edisun Power Europe (-8,70 Prozent auf 42,00 CHF) und HOCHDORF (-8,03 Prozent auf 0,55 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 384 186 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 255,416 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

