Börse Zürich in Grün: SPI beginnt Sitzung im Plus

Der SPI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 16 209,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,156 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,097 Prozent auf 16 187,39 Punkte an der Kurstafel, nach 16 203,15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 187,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 209,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, stand der SPI bei 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SPI 16 038,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 301,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Orascom Development (+ 5,24 Prozent auf 4,22 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,63 Prozent auf 7,80 CHF), ARYZTA (+ 2,02) Prozent auf 1,72 CHF), LEM (+ 1,75 Prozent auf 1 278,00 CHF) und Medacta (+ 1,56 Prozent auf 130,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen HOCHDORF (-6,17 Prozent auf 7,30 CHF), Feintool International (-1,78 Prozent auf 16,55 CHF), Molecular Partners (-1,27 Prozent auf 5,43 CHF), COLTENE (-1,15 Prozent auf 51,60 CHF) und Rieter (-1,11 Prozent auf 98,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die ARYZTA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 442 714 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 252,707 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at