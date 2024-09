Börse Zürich in Grün: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Freitag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,64 Prozent auf 16 028,97 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,136 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,413 Prozent höher bei 15 992,80 Punkten, nach 15 927,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 16 042,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 992,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,777 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 13.08.2024, einen Wert von 15 860,36 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 13.06.2024, mit 16 068,56 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 432,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,01 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 7,00 Prozent auf 32,10 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,63 Prozent auf 0,21 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,17 Prozent auf 1,50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,79 Prozent auf 27,40 CHF) und Straumann (+ 3,74 Prozent auf 123,35 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Relief Therapeutics (-11,49 Prozent auf 2,08 CHF), Addex Therapeutics (-4,45 Prozent auf 0,07 CHF), Meyer Burger Technology (-4,05 Prozent auf 1,66 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-3,38 Prozent auf 7,72 CHF) und GAM (-2,94 Prozent auf 0,19 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 795 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 244,827 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at