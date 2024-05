Börse Zürich in Grün: SPI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Mittwochmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,38 Prozent stärker bei 15 430,37 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,885 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,257 Prozent fester bei 15 411,87 Punkten, nach 15 372,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 411,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 430,37 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,19 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der SPI noch bei 15 224,39 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 14 591,23 Punkten auf. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, bei 15 291,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 5,91 Prozent zu. Bei 15 480,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 5,74 Prozent auf 1,29 CHF), Montana Aerospace (+ 3,52 Prozent auf 18,84 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,26 Prozent auf 10,76 CHF), Sandoz (+ 3,04 Prozent auf 31,14 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,63 Prozent auf 0,08 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Spexis (-8,81 Prozent auf 0,06 CHF), HOCHDORF (-6,25 Prozent auf 12,00 CHF), Orascom Development (-2,83 Prozent auf 4,12 CHF), Idorsia (-2,00 Prozent auf 2,06 CHF) und MCH (-1,76 Prozent auf 5,58 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 458 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,931 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 7,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

