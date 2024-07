Börse Zürich in Grün: SPI klettert am Montagmittag

Der SPI befindet sich am Montagmittag im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,35 Prozent stärker bei 16 069,79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,083 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent schwächer bei 15 993,31 Punkten in den Montagshandel, nach 16 013,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 15 984,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 089,66 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 16 263,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, stand der SPI bei 15 224,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 377,80 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Peach Property Group (+ 8,41 Prozent auf 7,86 CHF), Villars SA (+ 5,08 Prozent auf 620,00 CHF), Molecular Partners (+ 2,63 Prozent auf 6,25 CHF), Swiss Life (+ 1,88 Prozent auf 671,80 CHF) und Swiss Re (+ 1,86 Prozent auf 109,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Spexis (-27,78 Prozent auf 0,08 CHF), GAM (-6,62 Prozent auf 0,21 CHF), SHL Telemedicine (-5,28 Prozent auf 4,13 CHF), Orascom Development (-5,05 Prozent auf 4,14 CHF) und Addex Therapeutics (-4,65 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Spexis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 962 401 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,773 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

