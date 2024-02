Börse Zürich in Grün: SPI klettert zum Start

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:09 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 14 675,33 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,964 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,127 Prozent auf 14 672,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 653,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 672,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 675,33 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,161 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 644,59 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 13 894,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der SPI 14 522,22 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,724 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 14 931,98 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 9,09 Prozent auf 3,60 CHF), DocMorris (+ 3,08 Prozent auf 90,45 CHF), Idorsia (+ 2,78 Prozent auf 1,44 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 1,85 Prozent auf 35,28 CHF) und Kardex (+ 1,82 Prozent auf 224,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil SHL Telemedicine (-9,65 Prozent auf 5,15 CHF), ObsEva (-6,78 Prozent auf 0,06 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (-1,93 Prozent auf 106,50 CHF), Relief Therapeutics (-1,82 Prozent auf 1,62 CHF) und MCH (-1,68 Prozent auf 3,51 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 469 410 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Im Index bietet die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

