Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich freundlich

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,97 Prozent stärker bei 14 468,58 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,936 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,002 Prozent stärker bei 14 329,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 329,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 323,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 489,74 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,27 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 08.11.2023, den Stand von 13 894,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, bewegte sich der SPI bei 14 429,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, stand der SPI noch bei 14 017,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,02 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Talenthouse (+ 77,78 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (+ 13,59 Prozent auf 0,26 CHF), ObsEva (+ 9,75 Prozent auf 0,04 CHF) und Schlatter Industries (+ 7,48 Prozent auf 23,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-6,47 Prozent auf 13,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,62 Prozent auf 1,65 CHF), Molecular Partners (-4,15 Prozent auf 3,70 CHF), Relief Therapeutics (-4,12 Prozent auf 1,86 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,11 Prozent auf 0,07 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 42 984 070 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 272,345 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

