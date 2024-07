Börse Zürich in Grün: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 16 264,67 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,166 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 16 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 214,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 255,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 265,10 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 15 919,28 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 15 066,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 14 943,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,63 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Evolva (+ 10,33 Prozent auf 0,94 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,82 Prozent auf 1,48 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,64 Prozent auf 0,44 CHF), SIG Combibloc (+ 7,99 Prozent auf 18,93 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,65 Prozent auf 4,28 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Clariant (-7,09 Prozent auf 13,49 CHF), Kudelski (-4,76 Prozent auf 1,60 CHF), GAM (-2,27 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (-2,24 Prozent auf 2,70 CHF) und Xlife Sciences (-2,17 Prozent auf 36,10 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die SIG Combibloc-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 213 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 258,875 Mrd. Euro heraus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at