Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

So bewegte sich der SPI am Donnerstag letztendlich

Schlussendlich gewann der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent auf 13 971,68 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,826 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 13 908,18 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 13 888,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 028,21 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,391 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wies der SPI 14 134,02 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Wert von 14 629,86 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 09.11.2022, einen Stand von 13 946,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 0,517 Prozent zu Buche. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 13,05 Prozent auf 44,36 CHF), Comet (+ 12,44 Prozent auf 204,20 CHF), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Klingelnberg (+ 4,93 Prozent auf 15,95 CHF) und GAM (+ 4,83 Prozent auf 0,46 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Idorsia (-8,74 Prozent auf 2,00 CHF), ASMALLWORLD (-7,43 Prozent auf 1,62 CHF), Spexis (-6,02 Prozent auf 0,08 CHF), Aluflexpack (-4,90 Prozent auf 9,12 CHF) und Talenthouse (-4,55 Prozent auf 0,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 20 700 010 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267,650 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI weist die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at