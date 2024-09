Börse Zürich in Grün: Zum Start Gewinne im SLI

Am Donnerstag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,76 Prozent auf 1 965,61 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,865 Prozent fester bei 1 967,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 950,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 969,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 965,18 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,759 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 19.08.2024, mit 1 991,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, bewegte sich der SLI bei 1 949,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 733,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,46 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,91 Prozent auf 0,93 CHF), Swatch (I) (+ 3,06 Prozent auf 158,10 CHF), Straumann (+ 2,26 Prozent auf 128,70 CHF), Julius Bär (+ 1,54 Prozent auf 50,00 CHF) und Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 1 210,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Schindler (-0,66 Prozent auf 240,80 CHF), Swisscom (-0,36 Prozent auf 547,50 CHF), SGS SA (-0,21 Prozent auf 95,34 CHF), Givaudan (-0,18 Prozent auf 4 448,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 115,70 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 311 170 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 235,786 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

