Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der SLI verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 2 000,43 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,203 Prozent auf 1 997,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 001,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 001,46 Punkte, das Tagestief hingegen 1 996,80 Zähler.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,258 Prozent. Vor einem Monat, am 29.07.2024, wurde der SLI mit 1 980,50 Punkten berechnet. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 29.05.2024, den Wert von 1 930,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 745,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 13,43 Prozent zu. Bei 2 009,84 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 4 389,00 CHF), Sika (+ 0,49 Prozent auf 267,80 CHF), VAT (+ 0,47 Prozent auf 431,10 CHF), Straumann (+ 0,44 Prozent auf 124,60 CHF) und Holcim (+ 0,37 Prozent auf 80,90 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-1,54 Prozent auf 36,97 CHF), UBS (-0,46 Prozent auf 26,13 CHF), Temenos (-0,43 Prozent auf 57,85 CHF), Julius Bär (-0,38 Prozent auf 49,69 CHF) und Novartis (-0,33 Prozent auf 101,16 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 114 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,396 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,08 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent, die höchste im Index.

