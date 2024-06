Börse Zürich in Rot: SMI fällt schlussendlich zurück

SMI-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Am Freitag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 11 993,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,391 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 12 033,82 Punkte an der Kurstafel, nach 12 004,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 980,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 058,05 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,088 Prozent nach. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.05.2024, den Wert von 11 854,50 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 28.03.2024, mit 11 730,43 Punkten bewertet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 11 183,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,37 Prozent zu Buche. Bei 12 295,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,45 Prozent auf 1 154,00 CHF), Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 505,50 CHF), Novartis (+ 0,75 Prozent auf 96,17 CHF), Lonza (+ 0,74 Prozent auf 490,40 CHF) und Sonova (+ 0,62 Prozent auf 277,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-2,09 Prozent auf 4 260,00 CHF), Richemont (-1,23 Prozent auf 140,25 CHF), Geberit (-1,19 Prozent auf 530,80 CHF), Sika (-1,11 Prozent auf 257,20 CHF) und Nestlé (-0,46 Prozent auf 91,72 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4 725 732 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 248,265 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,92 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at