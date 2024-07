Börse Zürich in Rot: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Dienstagabend hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Letztendlich schloss der SPI am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 16 033,01 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,076 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,235 Prozent auf 16 020,32 Punkte an der Kurstafel, nach 16 058,11 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 172,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 010,62 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Wert von 16 263,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, notierte der SPI bei 15 174,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, mit 14 377,80 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Evolva (+ 6,59 Prozent auf 0,97 CHF), Private Equity (+ 6,32 Prozent auf 77,40 CHF), GAM (+ 6,05 Prozent auf 0,23 CHF), Spexis (+ 5,11 Prozent auf 0,07 CHF) und Edisun Power Europe (+ 3,36 Prozent auf 77,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), lastminutecom (-5,45 Prozent auf 18,72 CHF), SHL Telemedicine (-5,06 Prozent auf 4,13 CHF), Vetropack A (-4,62 Prozent auf 31,00 CHF) und Adecco SA (-4,49 Prozent auf 28,90 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 634 686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 244,661 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

