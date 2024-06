Börse Zürich in Rot: SPI verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 16 084,20 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,120 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,297 Prozent schwächer bei 16 070,13 Punkten, nach 16 118,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 070,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 084,20 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,560 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 21.05.2024, einen Stand von 15 996,80 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 15 377,34 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.06.2023, den Wert von 14 705,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,39 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 309,66 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Spexis (+ 41,94 Prozent auf 0,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 1,40 Prozent auf 11,56 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 1,31) Prozent auf 3 860,00 CHF), Edisun Power Europe (+ 1,20 Prozent auf 84,50 CHF) und INTERROLL (+ 0,98 Prozent auf 2 585,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-5,88 Prozent auf 0,48 CHF), Evolva (-5,15 Prozent auf 0,92 CHF), Molecular Partners (-2,58 Prozent auf 9,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,11 Prozent auf 50,16 CHF) und BVZ (-1,92 Prozent auf 1 020,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 317 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 254,447 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,53 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

